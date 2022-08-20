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Суббота, 20 августа 2022, 15:03 мск

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В Екатеринбурге запустили часы, отсчитывающие время до 300-летия города

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня отмечается День города. Официальная часть праздника стартовала в 10 часов – с поднятия флага на здании мэрии. По традиции первые лица города и области возложили цветы к памятнику Татищеву и де Геннину. Также на улице Вайнера сегодня открыли часы, которые отсчитывают время до 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Арт-объект выполнен в форме официального логотипа будущего праздника. В торжественном запуске часов приняли участие мэр города Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред Владимир Якушев, спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин, председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Праздничные мероприятия в честь 299-летия Екатеринбурга продлятся до позднего вечера. Найти развлечение по душе поможет наш дайджест. Хедлайнерами Дня города станут бард Олег Митяев, шансонье Александр Новиков, рок-певец Александр Маршал и певица Клава Кока. В 22:30 горожан ждет светомузыкальное представление на Макаровском мосту, а затем праздничный салют.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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