«Могу показать страшные фотографии» – «Можете не показывать»: состоялись первые предвыборные дебаты

Сегодня в эфире ОТВ прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы. В них участвовали единоросс Евгений Куйвашев и либерал-демократ Александр Каптюг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из острых тем, поднятых на дебатах, стало состояние здравоохранения в области. «Я могу показать вам страшные фотографии даже из центральных больниц», – заявил Александр Каптюг. «Можете не показывать, – ответил Куйвашев, – я регулярно бываю в учреждениях здравоохранения». Он заявил, что этой сфере уделяется огромное внимание, и только по сравнению с прошлым годом ее финансирование увеличилось на 5 млрд рублей.

«Жизнь в области не такая уж сладкая. Почему люди снова должны за вас голосовать?» – поинтересовался далее Каптюг. «Я не волшебник, – скромно ответил губернатор. – Был бы я волшебником, я бы сделал так, чтобы в каждом дворе была новая детская площадка, в каждой больнице – современный томограф и так далее. Проблем немало, предстоит много работать, но многое уже сделано. За 10 лет бюджет области увеличился в несколько раз».

Задавая свой вопрос оппоненту, Куйвашев попросил его рассказать о себе, мотивировав это тем, что про него самого написано очень много, а про Каптюга – существенно меньше. Депутат рассказал, что является мастером спорта по дзю-до, служил в ВДВ, занимается бизнесом, был депутатом гордумы Асбеста. В своей программе особое место уделяет пенсионерам и молодым людям, о которых сейчас, по его мнению, никто не думает.

Следующий вопрос Куйвашева оказался личным: «На прошлых выборах моим соперником был Дмитрий Ионин, а сейчас он – мой заместитель. Если я выиграю выборы, пойдете ко мне работать?» На что Каптюг ответил: «Взаимодействие будет полезным!»

Следующие дебаты на ОТВ состоятся завтра. На них должны приехать коммунист Александр Ивачев и «справоросс» Андрей Кузнецов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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