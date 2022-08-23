Кандидаты в губернаторы от КПРФ и СРЗП обменялись колкостями на дебатах

Сегодня на предвыборных дебатах в эфире ОТВ встретились кандидаты в губернаторы Александр Ивачев (КПРФ) и Андрей Кузнецов (СРЗП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ивачев обвинил действующие областные власти в том, что целые отрасли экономики отданы на откуп олигархам, госдолг региона превысил 100 млрд рублей, а больницы закрываются. Кузнецов назвал главной проблемой Свердловской области то, что область вымирает, семьи с детьми живут от зарплаты до зарплаты, и заявил, что, наведя порядок в сфере госзакупок, можно найти деньги и на повышение зарплат, и на детские пособия.

Такого вежливого диалога, как у единоросса Евгения Куйвашева и либерал-демократа Александра Каптюга, не получилось. Кузнецов не стал отвечать на такие вопросы Ивачева как «почему ваши однопартийцы голосуют так же, как единороссы» и «поддерживаете ли вы строительство храма святой Екатерины». По словам кандидата от СРЗП, «ругаться друг с другом – примитивный сценарий». «Ты хочешь, чтобы мы друг друга клевали, чтобы люди сказали: пусть эти два идиота друг друга клюют?", – поинтересовался он. «Давайте на «вы!" – потребовал Ивачев.

Кузнецов согласился. Однако вскоре снова задел оппонента, отметив, что Евгений Куйвашев – «грамотный человек, который руководил Тобольском и Тюменью», в отличие от Ивачева, у которого такого опыта нет.

Кандидат от КПРФ подчеркнул, что он – кандидат наук, работал, хоть и недолго, на производстве, а проведенные коммунистами митинги помогли, в частности, решить в регионе проблему обманутых дольщиков. В случае победы на выборах Ивачев обещал остановить распродажу государственных активов и вернуть плановую экономику, а также увеличить финансирование медицины.

Оппонента Александр Ивачев не убедил. По мнению Андрея Кузнецова, коммунисты «только и умеют, что кричать, что все кроме них – дураки, а они не дураки, у них просто идеология другая». В заключение дебатов Кузнецов повторил, что будет добиваться повышения доходов для семей с детьми.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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