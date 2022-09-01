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Четверг, 1 сентября 2022, 10:19 мск

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16,5 тысячи свердловчан будут голосовать не на своем участке

Участковые избирательные комиссии Свердловской области начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения. Ранее заявки можно было подать только через МФЦ и портал «Госуслуги». По данным областного избиркома, на 30 августа поступило уже 16 466 заявлений. Прием заявок продлится до 7 сентября.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на любом удобном участке в границах региона. Заявителю необходим только паспорт. Участковые комиссии работают по графику: с 16 до 20 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни.

Кроме того, до 7 сентября избиратели, которые не могут самостоятельно прибыть в участковую комиссию по уважительной причине (например, по состоянию здоровья или инвалидности), могут подать заявление на дому.

Досрочное голосование на губернаторских выборах предусмотрено только для жителей 155 малонаселенных поселков и деревень, с которыми затруднено транспортное сообщение. В этом случае члены УИК сами добираются до избирателей на вездеходах и лодках. Досрочное голосование в глубинке пройдет с 2 по 10 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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