16,5 тысячи свердловчан будут голосовать не на своем участке

Участковые избирательные комиссии Свердловской области начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения. Ранее заявки можно было подать только через МФЦ и портал «Госуслуги». По данным областного избиркома, на 30 августа поступило уже 16 466 заявлений. Прием заявок продлится до 7 сентября.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на любом удобном участке в границах региона. Заявителю необходим только паспорт. Участковые комиссии работают по графику: с 16 до 20 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни.

Кроме того, до 7 сентября избиратели, которые не могут самостоятельно прибыть в участковую комиссию по уважительной причине (например, по состоянию здоровья или инвалидности), могут подать заявление на дому.

Досрочное голосование на губернаторских выборах предусмотрено только для жителей 155 малонаселенных поселков и деревень, с которыми затруднено транспортное сообщение. В этом случае члены УИК сами добираются до избирателей на вездеходах и лодках. Досрочное голосование в глубинке пройдет с 2 по 10 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»