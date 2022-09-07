Дебаты, алкоголики и запрещенная соцсеть: как кандидаты попадают в СМИ

До выборов губернатора Свердловской области остались считанные дни. В бюллетенях кроме фамилии действующего главы региона будет еще четыре. В конкурентных демократических выборах предполагается, что кандидаты ради возможности победить стремятся заполучить внимание потенциального избирателя: критикуют действующую власть, рассказывают о себе и дают обещания, может, даже провоцируют скандалы. В общем, пытаются генерировать инфоповоды ради повышения узнаваемости.

«Новый День» узнал, как часто за последнюю неделю кандидаты попадали в СМИ и по каким поводам. Подсчет велся при помощи поиска по хронологии в «Яндекс.Новостях».

Александр Каптюг: 29 упоминаний

Кандидат от ЛДПР и депутат заксобрания Свердловской области. Сюжеты с упоминанием Каптюга не очень разнообразны. Чаще всего о нем пишут в контексте выборов вообще. Например, СМИ знакомят избирателей с кандидатами и перечисляют поименно всех или описывают какие-то не связанные с этим кандидатом выборные события, но называют его в последних абзацах, напоминая читателям, из кого придется вообще делать выбор. Еще один сюжет – эксперты ФоРГО дали прогноз итогов выборов. Несколько СМИ со ссылкой на источники сделали публикации о том, какой должна быть явка на выборах. А «Новый День» собрал подборку предвыборных обещаний кандидатов, что добавило представителю ЛДПР упоминаемости. Целый ряд публикаций, где звучала фамилия Каптюга, связаны с выборами губернатора как таковыми, журналисты упоминали кандидата в общем списке претендентов на должность главы региона.

Единственный сюжет, посвященный конкретно Каптюгу, – это сообщения о том, как он участвовал в дебатах с действующим главой региона.

Андрей Кузнецов: 30 упоминаний

Кандидат от партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы от Свердловской области. Персонально о нем писали немного, но все же такие публикации есть. Причем даже не связанные с выборами. Например, Кузнецова упомянули журналисты из Перми, отметив его как одного из самых часто выступающих депутатов. Что касается местной предвыборной повестки, то он съездил в Нижний Тагил, пообщался с учителями и сотрудниками завода и попал на страницы местного интернет-СМИ.

Он также отметился в публикациях о дебатах и новостях, где перечисляются все кандидаты. В эту кампанию активность кандидата в большей степени ориентирована на соцсети и личное общение с избирателями.

Александр Ивачев: 38 упоминаний

Кандидат от партии КПРФ и депутат заксобрания Свердловской области. Первый секретарь свердловских коммунистов попытался в эту кампанию засветиться на негативе в адрес Евгения Куйвашева – комментировал для каменского СМИ агитматериалы губернатора. В этом же СМИ была размещена публикация о том, как Ивачеву мешали провести встречу с другим коммунистом, Николаем Бондаренко. В ход пошли разные инструменты давления: от запуска пожарной тревоги до компании из восьми алкоголиков, которые пришли на встречу коммунистов с плакатами за «ЕР». Еще несколько публикаций попали в «Яндекс.Новости» с сайта партии. Обнаружить другие сюжеты персонально об Александре Ивачеве не удалось. Остальные сообщения – это новости, где говорится вообще о выборах и обо всех кандидатах.

Александр Демин: 59 упоминаний

Кандидат от партии «Новые люди» и депутат Госдумы от Свердловской области. О Демине до последних выборов на Урале мало кто знал. Но партия, которую он представляет, получает хорошую поддержку в СМИ, с самого начала существования «Новых людей» продвигают как либеральную (по ключевым вопросам она поддерживает официальную идеологию). Александр Демин попал в публикации благодаря работе в Госдуме – он один из авторов инициативы отмены штрафов за превышение габаритов грузовиков. Для прессы выступил еще с несколькими инициативами: ввести льготную ипотеку на жилье, снять блокировку с одной из запрещенных соцсетей, дать малому бизнесу субсидии на рекламу и т.п. Примечательно, что все они федерального уровня, но прозвучали для уральских СМИ, в основном одних и тех же.

Также удостоился упоминаний как участник дебатов и попал в другие публикации, где рассказывается обо всех кандидатах.

Евгений Куйвашев: ∞

Новостей про Евгения Куйвашева много, и все они, на первый взгляд, не предвыборные, не агитационные. Глава региона, как ему и положено по должности, ездит по городам и селам, дает старт строительству новых дорог, подписывает соглашения с бизнесом, вручает ключи от квартир детям-сиротам, берет под личный контроль вопросы питания детей в детсадах и школах и выполняет еще очень много добрых дел, которые, по совпадению, накопились к сентябрю этого года.

По закону, главы регионов не обязаны уходить в отпуск в предвыборный период. То есть все публикации о делах губернатора агитацией не считаются. Все это вполне укладывается в концепт работы избирательного штаба Куйвашева в духе «за кандидата все скажут его добрые дела, а голосование – это просто замер уровня доверия людей власти». Открыто за Куйвашева агитируют другие чиновники. К примеру, спикер думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков и председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин. Последний заявил, что он как общественник имеет право агитировать за кого хочет, поскольку ОП не является органом власти.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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