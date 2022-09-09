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Пятница, 9 сентября 2022, 10:58 мск

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В день выборов будет пасмурно и холодно

В воскресенье, 11 сентября, в Свердловской области ожидается облачная погода, преимущественно без дождей. Дневная температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 °C, а ночью будет около нуля, сообщает Уралгидрометцентр. По прогнозу Gismeteo, в Екатеринбурге возможны небольшие дожди.

11 сентября в Свердловской области состоятся выборы губернатора региона, а также выборы местных дум в 50 муниципалитетах.

Считается, что погода в день выборов оказывает влияние на явку избирателей. Например, в холодную и сырую погода жители неохотно идут на избирательные участки. В теплый и солнечный выходной день явка тоже снижается, потому что люди предпочитают уезжать на природу. Но каких-либо исследований или подтвержденных опросов на этот счет нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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