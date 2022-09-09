На свердловские выборы заявилось 9,5 тысячи наблюдателей

В избирком Свердловской области поступило порядка 9,5 тысячи уведомлений от желающих наблюдать за губернаторскими и муниципальными выборами. Об этом «Новому Дню» сообщила председатель ИКСО Елена Клименко.

Списки наблюдателей формировались в избирательной системе до 7 сентября. От Общественной палаты Свердловской области на участках будут работать 6,5 тысячи наблюдателей. Остальные – представители кандидатов и партий. Как правило, в день выборов на избирательных участках находятся не все заявившиеся наблюдатели. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предположила, что 11 сентября наблюдать за выборами будет порядка 7-8 тысяч человек, что в целом позволит контролировать процесс голосования. Точное количество наблюдателей на участках станет известно после окончания голосования.

В день выборов в Свердловской области также будут работать 80 мобильных групп наблюдателей, которые должны оперативно реагировать на сообщения о возможных нарушениях. Общественники и юристы будут передвигаться на микроавтобусах с опознавательными знаками.

11 сентября в Свердловской области пройдут выборы губернатора региона и выборы местных дум в 53 муниципалитетах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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