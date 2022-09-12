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Понедельник, 12 сентября 2022, 14:58 мск

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В день выборов в свердловские избиркомы поступило 15 жалоб

Количество жалоб и обращений в избирательные комиссии в день выборов по сравнению с предыдущими кампаниями сократилось в несколько раз. Об этом сообщила глава свердловского избиркома Елена Клименко на брифинге.

Всего в единый день голосования во все избирательные комиссии региона поступило 61 обращение. Из них 46 были справочно-разъяснительнго характера, остальные 15 – жалобы (11 – по выборам МСУ и 4 – по выборам губернатора). Областной избирком зафиксировал 4 жалобы на незаконную агитацию, 8 – на возможные нарушения порядка голосования, 1 – на подкуп избирателей, 1 – на ведение видеосъемки кандидатов, 1 – на процедуру установления итогов голосования.

Отметим, что жалобы на подкуп избирателей и действия участковой комиссии поступили из Первоуральска, где кандидат от ЛДПР Дмитрий Хаймин схлестнулся с единороссом Иваном Желудевым из-за четырех голосов.

«Даже сравнивая с выборами в 2021 году, количество обращений в избирком было намного меньше, чем традиционно. Надеюсь, мы качественно подготовили не только наблюдателей, но и членов участковых комиссий, которые профессионально исполнили свой долг», – прокомментировала Елена Клименко.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что число жалоб на выборах сократилось в 10 раз. «У нас были самые спокойные выборы губернатора за много лет. Кандидаты не цеплялись и не придумывали нарушения, а действующий губернатор не создавал условия для жалоб. Мы провели классические выборы. Но иногда все-таки хотелось, чтобы было больше праздника. Все-таки выборы не должны быть настолько спокойными», – отметила омбудсмен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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