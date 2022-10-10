Новый вид мошенничества: в чатах собирают деньги на «мобилизацию»

После объявления мобилизации в Свердловской области начали собирать и производить товары для нужд армии. И к этим начинаниям подключились мошенники. В чатах и сообществах молодые люди просят денег, чтобы купить себе все необходимое для отправки на военные учения. При попытках уточнить, что именно необходимо, мошенники отмалчиваются или вообще удаляются.

Добавим, власти в ряде регионов предлагают отказаться от празднования Нового года, а освободившиеся деньги отправить на нужды армии. На днях начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин заявил, что армия «имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме». Это возмутило депутата Госдумы Максима Иванова. «У меня сразу возник вопрос: зачем же мы с ФОРЭСом возили в Елань дрова и тепловые пушки, если они уже в армии как бы есть? Как бы. Каждый день предприятия и частные лица помогают мобилизованным, ополченцам, СВО. И на этом фоне заявлять: «Спасибо, у нас всё есть» – это всё равно что подносить врагу патроны», – возмутился парламентарий. В ЦВО ранее заявляли, что армия солдат обеспечит, но о многих вещах лучше позаботиться самостоятельно.

Екатеринбург, Марина Иванова

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