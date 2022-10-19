В уральской колонии экстренно шьют спальники для таинственного заказчика

В колонии № 26 в Свердловской области приняли заказ на пошив 500 спальных мешков. Они должны быть готовы через 10 дней. Заказчик не называется.

«Срок изготовления заказа – 10 дней. Сроки очень сжаты, так как данные изделия пользуются огромным спросом на рынке. В дальнейшем заказ будет продлен и с новыми объемами изделий на ноябрь и декабрь 2022 года», – сообщили в пресс-службе свердловского управления ГУФСИН.

Ранее «Новый День» рассказывал, как компания по производству спортивной одежды переориентировалась на пошив балаклав и подсумков, а предприятие, которое делает бронежилеты для спецслужб, взяло дополнительный заказ, чтобы обеспечить защитой мобилизованных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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