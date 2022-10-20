После гибели мобилизованных в ЦВО возбуждены уголовные дела

По факту чрезвычайных происшествий с мобилизованными на территории ЦВО военные следователи организовали доследственные проверки, а также возбудили уголовные дела.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в рамках осуществляемого предварительного следствия [в рамках уголовных дел], а также проводимых процессуальных проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ подробно изучаются все обстоятельства происшествий с участием мобилизованных граждан на территории Центрального военного округа», – говорится в ответе на запрос ТАСС о возбуждении уголовных дел, связанных с гибелью мобилизованных на территории округа.

Как уже сообщал «Новый День», с начала частичной мобилизации в учебных центрах Свердловской области по разным причинам скончались несколько человек. Так, 3 октября депутат Госдумы Максим Иванов рассказал «Новому Дню» о смерти троих резервистов. Один из мужчин, по предварительным данным, совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но он практически сразу умер. 11 октября в Елани умер еще один мобилизованный, по предварительным данным – от остановки сердца. 12 октября на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге скончался мобилизованный из Снежинска.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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