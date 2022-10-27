Студентов и многодетных вернуть, остальных обучить и обогреть: как исправляют ошибки мобилизации

В Свердловской области появляется все больше сообщений о непростых условиях, в которых находятся мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине.

Так, жительницы Полевского сообщили, что их мужья оказались на передовой без прохождения необходимого обучения. Родственники мобилизованных из Серова рассказали, что до военнослужащих в зоне боевых действий не доходит гуманитарная помощь. В обоих случаях свердловчане жалуются, что не могут получить внятных ответов от военкоматов. «Новый День» поинтересовался, как депутаты Госдумы от Свердловской области помогают решать проблемы мобилизованных и их родственников.

Депутат от «Единой России» Жанна Рябцева сообщила, что к ней поступают разные обращения из нескольких регионов России. В основном они касаются призыва в армию многодетных отцов или студентов, которые только что поступили в вуз. Также депутат занимается помощью в обмене военнопленных – речь идет о военнослужащих по контракту, которые оказались в зоне боевых действий.

«Вопросы решаются в ручном режиме, по телефонному звонку. Нужно отдать должное военкомам, они быстро реагируют на просьбы, обходится без долгих переписок. Потому что когда человек находится в зоне отправки, время идет на дни и часы, поэтому мы стараемся быстро помочь. Мне поступают обращения по поводу призванных мужчин, у которых есть трое детей, но не массово. Одно такое обращение поступило из Верхней Салды, разбираемся с ним. Сообщений, что кого-то отправили на фронт без обучения, или чего-то не выдают – таких нет», – отметила собеседница агентства.

Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов рассказал, что получал обращение из Невьянска об отправке мобилизованных без подготовки на передовую. «Минобороны приняло информацию к проверке, официального ответа пока нет. Насколько я знаю, в итоге ребята успели побывать в боях. Здесь зона отношений, которые не регулируются гражданским законодательством. Военные сами принимают решения. Единственное, что депутат может сделать, это привлечь внимание руководства к фактам и надеяться, что они исправляют ошибки», – пояснил парламентарий.

Кузнецов также добавил, что недавно ему удалось разрешить вопрос с мобилизацией отца трех детей из Верхней Пышмы, у которого к тому же были проблемы со здоровьем. Мужчина вернулся в семью через две недели. «Такие обращения мы стараемся решать в приоритетном порядке, поскольку для мобилизованных и их семей фактор времени, срочности – это очень важно. Если здесь затянуть, человека могут уже отправить, и быстрое возвращение будет затруднено», – подчеркнул депутат.

Депутат от «Единой России» Лев Ковпак отметил, что регулярно оказывает помощь мобилизованным, обеспечивая их лекарствами, обмундированием и продовольствием в сборных пунктах в Свердловской области. Также парламентарий получал обращения с просьбой разобраться с кредитами мобилизованных.

Единоросс Андрей Альшевских пояснил, что в основном занимается жалобами мобилизованных, не годными по состоянию здоровья. «Выявление таких мобилизованных занимает больше, чем один день. Это связано с тем, что медосмотр они проходят не в военкоматах, а уже в Елани, людей много. Врачи – гражданский персонал, у них свой график, не всегда удается достаточно быстро организовать их взаимодействие с военными. Поднимал эту тему на встрече с замминистра обороны Панковым, он сказал, что такие вопросы будут решаться в ручном режиме по каждому региону. Все вопросы, связанные с тем, что мобилизуют людей, которых мобилизовать нельзя, с отсрочками, в компетенции региональной комиссии, которую возглавляет губернатор. Эта комиссия может отменить решение любого военкомата, если для этого есть основания, и вернуть мобилизованного домой, где бы он ни находился», – сообщил «Новому Дню» парламентарий.

Депутат ЕР Максим Иванов заявил агентству, что решает вопрос с группой мобилизованных из Полевского, которых, по информации жен, отправили из 32-го военного городка в Екатеринбурге сразу на передовую. «Составляем списки, будем обращаться в Минобороны, выяснять все подробности. Также есть обращения по мобилизованным, в основном офицерам, у кого трое и больше детей. Директива об их демобилизации пришла, понимание, как действовать, есть, работаем. Продолжаем собирать для наших новых частей все необходимое – спальники, бензопилы, тулупы», – сообщил депутат.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что знают о ситуации с мобилизованными из Полевского и Серова. «Обращения, которые поступают к Татьяне Мерзляковой, она оперативно доводит до исполняющего обязанности командующего ЦВО Рустама Миннекаева», – прокомментировал помощник омбудсмена Виктор Вахрушев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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