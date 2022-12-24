Конец парламентской сессии, ожидание Путина и елки: итоги недели от РИА «Новый День»

На предпоследней неделе 2022 года основные политические процессы уже завершились. Депутаты провели последние заседания и ушли на каникулы. Три дня область ждала приезда президента Владимира Путина, но он так и не приехал. Люди продолжают готовиться к Новому году.

Событие недели: окончание парламентской сессии

На этой неделе последние заседания в уходящем году провели депутаты и заксобрания Свердловской области, и городской думы Екатеринбурга. Первые – усложнили условия проведения местных референдумов и приняли областной закон, запрещающий гей-пропаганду. Вторые – одобрили проект городской казны на 2023 год. Кроме того, «Новый День» выяснил, как городские депутаты ведут соцсети.

Тема недели: ожидание Путина

Всю рабочую неделю по региону ходили слухи, что 23 декабря Свердловскую область, а точнее – Нижний Тагил, посетит президент РФ Владимир Путин. Только в пятницу выяснилось, что он не приедет. Но тагильчане не расстроились: они обсуждали, что известие о приезде Путина заставило местные власти пошевелиться и почистить улицы от снега. Как на Урале встречали Путина в прошлые годы, можно посмотреть здесь.

Негатив недели: температурные качели

На этой неделе погода неприятно удивила даже закаленных уральцев. Температура воздуха скакала с +1 до -20 и обратно. На такие перепады остро реагируют люди с хроническими заболеваниями.

Позитив недели: в районах Екатеринбурга открываются елки

Совсем скоро ледовые городки и елки заработают во всех восьми районах Екатеринбурга. Где-то будут ледовые фигуры и лабиринты, где-то – свой каток. Рассказываем, где будут общественные елки и как законно прикупить или арендовать новогоднее деревце домой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»