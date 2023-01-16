В учебных центрах для мобилизованных появятся гауптвахты

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что в учебных центрах для мобилизованных восстановят гауптвахты. Это отдельные помещения, где будут содержаться злостные нарушители дисциплины.

«Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что «губа» в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», – написал парламентарий в своем telegram-канале.

На запрос Иванова в Минобороны РФ пришел положительный ответ. Командиры воинских частей, ответственные за подготовку мобилизованных, получили соответствующие распоряжения для оборудования специальных помещений для отбытия дисциплинарных наказаний.

Напомним, в Свердловской области в учебном центре Елани с момента объявления частичной мобилизации скончались несколько новобранцев. Один из мужчин совершил суицид, у другого были проблемы с сердцем, у третьего оказался цирроз печени, четвертый захлебнулся рвотными массами. По словам Иванова, проблему пьянства среди мобилизованных удалось решить только после договоренности с местными торговыми сетями не продавать алкоголь военнослужащим.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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