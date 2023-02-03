Депутат предложил отправлять на фронт безработных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил отправлять в зону специальной военной операции на Украине безработных мужчин вместо мобилизованных работников предприятий.

По словам парламентария, ему продолжают поступать обращения от уральских предприятий с просьбой вернуть ключевых сотрудников, без которых производство встает.

«Тут надо признать: проблема такая есть. Но есть и возможность рационально ее решить. Обсуждали этот вопрос в Талице. У них в центре занятости на учете 53 человека. Среди них: здоровые, крепкие мужики. Безработные. Без денег. Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», – написал Максим Иванов в своем telegram-канале.

Напомним, работники оборонных предприятий имеют бронь от мобилизации. Несмотря на это, осенью в российскую армию были призваны несколько десятков сотрудников «Ураласбеста» и титановой корпорации «ВСМПО – Ависма». Специалистов удалось вернуть только после письма в Генштаб ФС РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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