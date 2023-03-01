«Единая Россия» назначила ответственного за выборы на Урале

Уполномоченным партии «Единая Россия» на выборах 2023 года на большей части УрФО станет депутат Государственной думы Иван Квитка.

По решению президиума генсовета партии, Квитка будет курировать выборы в Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском АО – Югре. В обязанности куратора войдет координация действий региональных отделений ЕР, избирательных штабов и кандидатов, сообщает телеграм-канал «Единая Россия. Официально».

В ближайшие дни, с 1 по 7 марта, в регионах будет запущена процедура предварительного голосования. С 8 марта до 27 апреля пройдет выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая. Проголосовать онлайн можно будет с 22 по 28 мая.

Напомним, в Свердловской области самая большая кампания состоится в Екатеринбурге – здесь выберут муниципальную думу. На этот раз по партийным спискам выберут не 18, а 10 депутатов, остальные мандаты будут разыграны в округах.

В Тюменской области осенью должны пройти плановые выборы губернатора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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