Партия «Яблоко» начала готовиться к выборам в ЕГД

Партия «Яблоко» намерена выставить на выборах в Екатеринбургскую гордуму максимально возможное количество кандидатов, но признает, что сделать это будет сложнее, чем в прошлый раз.

Как рассказал «Новому Дню» координатор регионального отделения партии Максим Петлин, в эти выходные состоялось заседание регионального политсовета «Яблока». Его участники обсудили планы по участию в выборах. Среди выступавших были действующий депутат ЕГД Константин Киселев, архитектор и градозащитник Марина Сахарова, журналист Владислав Постников. Петлин не исключил, что все они войдут в список кандидатов в городскую думу. При этом он отметил, что сформировать список будет сложнее, чем в 2018 году, когда «Яблоко» выдвинуло в гордуму 52 человека. По словам Петлина, на ситуацию повлияло проведение СВО – многие сторонники «Яблока» уехали за границу. Сам Максим Петлин баллотироваться в депутаты не сможет до 2031 года из-за судимости.

Напомним, в этом году выборы в ЕГД пройдут по новой схеме: по партийным спискам будут избираться только 10 депутатов, еще 25 – по одномандатным округам. Сейчас у «Яблока» в ЕГД только один депутат – Константин Киселев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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