В мэрии Екатеринбурга намекнули на хедлайнеров 300-летия города

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал, какие артисты будут приглашены на торжества в честь 300-летия уральской столицы.

16 августа в Историческом сквере пройдет танцевальный фестиваль DancЕкб, объединяющий разные стили хореографии. Главным гостем праздника станет шоу-балет «Тодес», с которым уже достигнута предварительная договоренность.

17 августа на открытии летней эстрады в парке Маяковского выступит Уральский симфонический оркестр вместе с маэстро Валерием Гергиевым.

19 августа в фан-зоне ЦПКиО (вместимость площадки 15 тысяч человек) состоится концертный марафон «Трибьют Свердловского рок-клуба» с участием молодых групп и собственно уральских рок-звезд. По словам Илья Маркова, фестиваль находится в высокой степени готовности, так как список артистов практически утвержден.

20 августа на летней эстраде парка пройдет фестиваль авторской песни, там планируется выступление ансамбля «Ариэль».

Пока мэрия предпочитает держать в секрете, кто станет главной звездой вечернего гала-концерта в Историческом сквере в День города. «Об этих артистах я пока не могу говорить, потому что еще не подписаны соглашения. Но нам бы хотелось, что это была не просто двухчасовая концертная программа. Есть идея, чтобы через творчество артистов можно было рассказать о некоторых эпизодах из истории Екатеринбурга», – рассказал начальник управления культуры Илья Марков на заседании комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской думы.

Ранее «Новый День» писал о предварительной программе празднования 300-летия города. По словам Маркова, одними из самых сложных с технической точки зрения станут 3D-мэппинг на здании администрации города и светомузыкальное шоу на Плотинке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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