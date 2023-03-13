Афишу празднования 300-летия в Екатеринбурге расширили: фестивальная неделя, мультимедиа-шоу и исторические реконструкции

В мэрии Екатеринбурга сегодня презентовали добавления к программе празднования 300-летия. Во время главной фестивальной недели с 12 по 19 августа в городе устроят масштабную историческую реконструкцию, триатлон на Городском пруду, мультимедиа-шоу на фасаде горадминистрации и многое другое.

По словам вице-мэра Екатерины Сибирцевой, фестивальную неделю решили устроить, чтобы горожане успели посетить как можно больше мероприятий, а сами мероприятия были более протяженными по времени. 12 и 13 августа в парке Маяковского пройдет фестиваль уличных театров «Лица улиц», а на площади 1905 года – «Атмофест». В то же время, 12 августа, в центре города отметят День строителя.

13 и 14 августа на большой сцене под открытым небом будут выступать артисты «Урал Опера Балета»: горожане услышат гала-концерт из хитов мировой оперы, а также посмотрят спектакль «Петр I».

15 августа будет «Особый день»: в Екатеринбург съедутся инклюзивные коллективы со всей области и других регионов России. Форматы представлений будут самыми разнообразными.

17 августа в центре пройдет финал «Мисс Екатеринбург», а еще – дефиле с презентацией одежды российских брендов. Кроме того, 17 августа откроется летняя эстрада в парке Маяковского. На это мероприятие пригласили Валерия Гергиева, его приезд пока согласовывается, но точно выступит Уральский симфонический оркестр.

17, 18 и 19 августа на фасаде горадминистрации Екатеринбурга будут устраивать световую и звуковую инсталляцию, посвященную истории города. Проект рассчитан на три дня, чтобы максимальное количество горожан смогли полюбоваться необычным видом мэрии.

18 августа в Историческом сквере состоится День детского творчества и откроется обновленный мультимедиа-фонтан.

19 августа в центре Екатеринбурга устроят праздничное шествие, на котором будут представлены делегации всех восьми районов города. Поучаствовать смогут все желающие, но нужно будет заранее зарегистрироваться (как это сделать, пока неизвестно). Также 19 августа достанут капсулу времени, которая была заложена на Плотинке 50 лет назад. Новое послание в будущее отправят 18 ноября.

Кроме того, в последний день фестивальной недели состоится масштабный концерт «Трибьют Свердловского рок-клуба», на котором местные группы и приглашенные звезды (кто – пока скрывают) исполнят легендарные рок-хиты в новом прочтении.

На Октябрьской площади параллельно будет детская площадка, на 8 Марта – спортивная (там постоят скалодром и другие сооружения). А у Дворца молодежи – молодежный фестиваль: с паркурщиками, кросс-фитом, экстремальными трюками и так далее. В Литературном квартале обещают устроить историческую реконструкцию, в которой смогут поучаствовать горожане, желающие перенестись в прошлый век.

Завершится фестивальная неделя 19 августа в Историческом сквере гала-программой, которая будет построена как ретроспектива 300-летия Екатеринбурга. Имена хедлайнеров не разглашают. А под занавес концерта устроят грандиозный световой спектакль. Правда, пока неизвестно, с фейерверком или нет.

«Сценарии шоу есть разные. Зависит от того, будет ли фейерверк или нет. Если будет, это один сценарий мультимедиа-перформанса. Если не будет, то другой. Но шоу точно состоится после завершения гала-концерта», – отметила Екатерина Сибирцева.

Добавим, что формально празднование 300-летия начнется уже в апреле: под эгидой юбилея пройдут все известные культурные акции («Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь музыки»), оупенэйры и даже День чтения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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