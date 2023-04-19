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Среда, 19 апреля 2023, 18:11 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге появились праздничные листовки к 9 Мая

На улицах Екатеринбурга появилось тематическое оформление с символикой Дня Победы. На поздравительных листовках изображена красная цифра «9» с белым голубем, а также стоит стилизованная пометка «Екатеринбург – город трудовой доблести».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации, всего было изготовлено более 350 плакатов разного формата для украшения школ, учреждений культуры, торговых точек и предприятий сферы услуг. Также к празднику появятся поздравительные плакаты на 90 рекламных конструкциях разного формата.

Напомним, в этом году в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге запланированы десятки праздничных и памятных мероприятий. Помимо военного парада в городе пройдет выставка ретроавтомобилей, будет работать открытый кинотеатр на площади 1905 года, а вечером состоится гала-концерт с фейерверком. Шествие «Бессмертный полк» в этом году отменили в целях безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / День Победы

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