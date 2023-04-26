До конца дня в Сосьве частично восстановят электроснабжение

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, когда в пострадавшем от сильного пожара поселке Сосьва восстановят электроснабжение.

«В настоящий момент в поселке сформированы ремонтные бригады из 22 человек и пяти единиц техники, создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных организована от уцелевших линий электропередачи, а также за счет резервных источников электроснабжения. До конца этого дня будут восстановлены ещё две ветки линии электропередачи напряжением 6 киловольт. С утра 27 апреля начнется поэтапная подача электроэнергии на участки, возгорание на которых будет ликвидировано», – рассказал министр.

В Сосьве также восстановлено центральное водоснабжение. Но в частном секторе жители берут воды из колодцев, которая сейчас имеет запах гари. Поэтому по просьбе людей туда подвозится чистая питьевая вода. По поселку курсируют два водовоза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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