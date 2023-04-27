Красный Крест собирает гуманитарную помощь для погорельцев из Сосьвы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжают собирать партии гуманитарной помощи для погорельцев из Сосьвы. Уже минувшей ночью было отправлено две машины с товарами первой необходимости. «Новый День» побывал в отделении организации, чтобы посмотреть, что отправляют пострадавшим от крупнейшего пожара. Подробности в видео.

Помощь погорельцам из Сосьвы

В списке вещей первой необходимости: постельное белье (новое), полотенца; одежда и обувь, можно б/у в хорошем состоянии, чистые, не требующие ремонта и стирки; гигиенические и косметические принадлежности, медикаменты; посуда электрические чайники и микроволновки; продукты длительного хранения, все для школы. Все это собирают на Крылова, 2. Информацию можно найти здесь.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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