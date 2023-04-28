Энергетики восстановили после страшного пожара более 4 километров электросетевой инфраструктуры в Сосьве

Энергетики «Россетти Урал» восстановили более четырех км электросетевой инфраструктуры в поселке Сосьва, пострадавшем от страшного пожара.

Аварийно-восстановительные работы специалисты электросетевой компании проводили почти в круглосуточном режиме. Энергетики выполнили локальные замены поврежденных опор, монтаж и регулировку провода, а также строят заново распределительную электросетевую инфраструктуру для уцелевших от огня домов, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «Россетти Урал».

На текущее время для полного возобновления электроснабжения уцелевших домов в поселке Сосьва энергетики восстановили более 4 километров линий электропередачи 6-0,4 кВ, произвели замену почти 50 опор ЛЭП. Специалисты «Россети Урал» также оказывают помощь по восстановлению сетевого оборудования, принадлежащего муниципалитету.

Ремонтные работы для восстановления электроснабжения жителей поселка Сосьва, чьи дома не были повреждены огнем, на сегодня завершены.

Строительство новой электросетевой инфраструктуры будет происходить поэтапно после координации действий с региональными и муниципальными властями и согласно генеральному плану, который предстоит разработать.

Напомним, в поселке Сосьва работала группировка сил и средств филиала «Свердловэнерго» в составе почти 30 человек и десятка единиц спецтехники, задействованы резервные источники электроснабжения. Продолжает координировать ход строительства сетевой инфраструктуры лично генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

В ближайшее время в Сосьве по решению губернатора начнётся строительство 60-квартирного дома для погорельцев, также развернётся строительство индивидуальных модульных жилых домов. На данный момент разрабатывается план новой застройки.

Энергетики находятся в плотном взаимодействии с органами власти по вопросам обеспечения жителей Сосьвы жильем и готовы оперативно синхронизировать свою работу и приступить к дальнейшему строительству электросетевой инфраструктуры согласно новым вводным по размещению жилых построек.

Напомним, что огнем в поселке Сосьва были повреждены около 6 км воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, а также несколько трансформаторных подстанций.

Сосьва, Елена Васильева

В Сосьве восстанавливают электроснабжение после страшного пожара После выработки генплана работы будут продолжены

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»