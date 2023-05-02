Заключенные из сгоревшей Сосьвы хотят на фронт

Часть заключенных, которых эвакуировали из сгоревшего сосьвинского ЛИУ-23, хотят отправиться на СВО.

Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в краснотурьинской колонии ИК-3, куда вывезли часть осужденных из Сосьвы, на фронт хотят поехать очень многие. «Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос, – почти половина», – уточнила омбудсмен.

Добавим, что в ЛИУ-23 содержались заключенные с тяжелыми заболеваниями, такими как туберкулез и ВИЧ. Но, заявила Мерзлякова, в Краснотурьинск перевезли только тех, кто уже здоров. «Здесь уже прошли флюорографию, те, у кого в легких остались какие-либо признаки болезни, отправлены в ЛИУ-51 в Нижний Тагил. В Краснотурьинске остались те, кому здоровье в ЛИУ-23 поправили», – написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, всего из-за сильного пожара из Сосьвы были эвакуированы 243 осужденных. «Их направили в различные исправительные учреждения в зависимости от статуса. Около 30 женщин распределены в ближайшую женскую колонию. Есть мужчины, которые были трудоустроены в колонии-поселении, их всего несколько десятков, они также направлены в ближайшие учреждения. Основная масса заключенных, порядка 160-170 человек, перейдут в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. В этом учреждении достаточно мест, оно рассчитано на 900 осужденных, а занято только 500 мест», – рассказали в ГУФСИН.

Пострадавших в результате пожара среди осужденных и сотрудников колонии не было. Из учреждения в Сосьве успели эвакуировать личные дела заключенных, документы ограниченного пользования и вооружения. В ЛИУ-23 также был питомник служебных собак, все животные спасены.

Сосьва, Елена Владимирова

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