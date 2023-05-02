После пожара в Сосьве расчищено 99 участков. Выбрано место под новые дома

В пострадавшей от пожара Сосьве полным ходом идет вывоз с земельных участков сгоревших досок, бревен и металла. Уже расчищено 99 участков, подписано 138 актов обследования поврежденных территорий.

Для уборки мусора привлечено 32 единицы техники. Кроме того, уже определили участки, где в скором времени появятся первые 10 новых домов. Об этом сообщил глава Сосьвы Геннадий Макаров на своей странице в соцсети.

Он также уточнил, что, по последним данным, при пожаре было повреждено 129 домов. Будут восстановлены два многоквартирных дома – по ул. Щелканова, 138, и по ул. Виктора Романова, 147, а также шесть частных домов: по ул. Московской, 22, Пушкина, 9А, пер. Фадеева, 2, по ул. Митина, 61, Толмачева, 60, Толмачева, 64.

Денежную помощь от минсоцполитики Свердловской области оформили 362 человека, от местной администрации – 353, из областного бюджета – 293 человека.

Напомним, сильный пожар прошел в Сосьве 25 апреля. Огонь уничтожил более 100 строений и лечебно-исправительную колонию. Двое жителей погибло. Возбуждено три уголовных дела, СК сообщил о задержании двух подозреваемых в причастности к пожару.

Власти пообещали до начала зимы отстроить заново сгоревшую часть поселка. Там возведут новый дом на 60 квартир и индивидуальные модульные дома. Сейчас в муниципалитете работают пункты временного размещения, но большинство погорельцев остались у своих родственников. На выплату компенсаций пострадавшим от пожара из резервного фонда Свердловской области выделено 95 миллионов рублей.

Сосьва, Елена Владимирова

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