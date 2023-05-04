Один из депутатских сыновей передумал избираться в гордуму Екатеринбурга

Прохор Чепиков, сын депутата Государственной думы, бывшего Олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, отказался от участия в праймериз по отбору кандидатов в гордуму Екатеринбурга.

В «Единой России» эту информацию подтвердили, сказав, что заявление Чепикова-младшего аннулировано по его собственному желанию.

Как уже сообщал «Новый День», 29-летний Прохор Чепиков планировал избираться от партии «Единая Россия» по одномандатному округу № 10 (Кировский район). Его соперниками на праймериз должны были стать еще пятеро: сын депутата заксо Вячеслава Вегнера, сотрудник администрации Екатеринбурга Александр Вегнер; коммерческий директор ООО «В-Сервис» Алексей Донец; председатель городского комитета по экологии Артур Зиганшин; директор ООО «НПП Гидропривод» Денис Оносов; директор ООО «Радуга» Дмитрий Чемякин.

Напомним, в праймериз участвуют еще два отпрыска екатеринбургских политиков: сын депутата Госдумы Андрей Альшевских Александр и сын экс-депутата гордумы Анатолий Шарапов-младший.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»