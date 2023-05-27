Жара, пожары и последние звонки: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. В Свердловской области установилась настоящая летняя погода, и люди устремились на берега водоемов. Власти продолжают бороться с лесными пожарами. В школах прошли последние звонки. Подробности – в нашем материале.

Тема недели: жара, жара

Воздух в Екатеринбурге и его окрестностях на этой неделе прогрелся до +30 и даже больше. Медики сообщают о первых жалобах на солнечные удары. В ресторанах Екатеринбурга начали подавать окрошку, не дожидаясь календарного начала лета. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу из-за жары ужесточил противопожарный режим.

На территории области продолжают гореть леса. По состоянию на утро субботы, 27 мая, действовало 20 природных пожаров на общей площади 14,3 тысячи гектаров, самый крупный – в Махневском районе (более 12 тысяч га).

Из-за пожаров качество атмосферного воздуха в свердловских городах оставляет желать лучшего. Самая тяжелая ситуация – в Реже и Алапаевске, а также – Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.

Губернатор Евгений Куйвашев на этой неделе анонсировал выплаты для волонтеров, помогающих тушить леса, а также для тех, кто поможет задержать поджигателей.

Событие недели: последний звонок

В школах Свердловской области прозвенели последние звонки. В этом году 11-й класс закончили 16 870 выпускников, 9-й – 49 276. По данным полиции, гуляния выпускников прошли спокойно, только шесть екатеринбургских школьников попали в дежурную часть за распитие алкоголя на улице.

Заявление недели: «При Сталине половина думы валила бы лес на Колыме»

Неожиданным заявлением отметился на этой неделе депутат гордумы от КПРФ Роман Ступников. Во время обсуждения детских оздоровительных лагерей ему не понравилась реплика депутата Александра Колесникова о советском опыте их организации. «Давайте уже прекратим делать отсылки к тому времени. Я вас уверяю, если бы сейчас был товарищ Сталин, Крупская и остальные большевики, то половина этого зала валила бы лес на Колыме, и это в лучшем случае», – заявил народный избранник.

Фото недели: пляжный сезон открыт

В пятницу в Екатеринбурге было так жарко, что горожане освежались не только в водоемах, но и в фонтанах.

Видео недели: акула в Верх-Исетском пруду

Жара в Екатеринбурге привела к тому, что многие горожане, не дожидаясь выходных, решили открыть купальный сезон. На Верх-Исетском пруду даже было замечено животное с акульим

плавником.

Акула в Верх-Исетском пруду

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»