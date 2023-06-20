В Екатеринбурге назначены выборы в городскую думу

Городская дума Екатеринбурга назначила очередные муниципальные выборы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты приняли это решение на сегодняшнем, последнем в весенней сессии, заседании.

Избирательная кампания стартует после того, как решение будет подписано и опубликовано. Это должно быть сделано не позднее чем в течение 5 дней после принятия документа.

Депутаты от оппозиции предлагали внести в решение рекомендацию избиркому отказаться от электронного голосования, но думское большинство их не подержало.

Напомним, в этом году схема выборов в городскую думу Екатеринбурга изменится. Общее число депутатов сократится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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