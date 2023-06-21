Застройка кварталов по КРТ на Уралмаше начнется в III квартале 2023 года

Строительство нового жилья на Уралмаше по программе КРТ начнется уже в третьем квартале 2023 года. Два застройщика из трех выполнили расселение и снос ветхих домов с опережением графика, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов.

На первой площадке в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана уже расселены семь из девяти домов. Участком по итогам аукциона владеет компания «Страна Девелопмент». На второй площадке в границах улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской застройщик «Астра-Девелопмент» почти завершил расселение жильцов – осталась всего одна комната.

Третий участок КРТ находится в квартале улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского, его выкупила компания «Брусника». Расселение аварийных домов там должно завершиться до конца 2023 года.

Всего под снос на Уралмаше попали 34 старых дома. На их месте должно появиться 238 тысяч кв. м благоустроенного жилья. В 2023 и 2024 годах администрация Екатеринбурга планирует вовлечь в программу комплексного развития территории еще порядка 77 домов, из них 17 признаны аварийными, сообщил Андрей Чернышов. Новые площадки рассматриваются в районах Вторчермет, Завокзальный, Эльмаш и в центре города.

«В работу по программе комплексного развития территорий вовлечено большое количество подразделений администрации города. В среднем подготовка одной площадки занимает от 6 до 9 месяцев. На 2024 год запланировано еще пять площадок. Застройщики в первую очередь, конечно, интересуются центральными кварталами. Но наибольшая плотность аварийного жилья у нас на окраинах. Поэтому мы стараемся сначала вывести площадки в районе «утюга» (центральная часть Екатеринбурга), а потом будем расширять радиус», – прокомментировал чиновник.

На следующей неделе мэрия планирует запустить процедуру КРТ на площадках по улицам Летчиков и Кварцевой. Если жильцы ветхих домов согласятся на реновацию, то аукционы по продаже земельных участков в этих кварталах пройдут ориентировочно в октябре 2023 года.

Участок в границах улиц Вилонова – Учителей в Кировском районе тоже отведен под КРТ. Помимо жилых домов там есть недостроенный торговый центр «Бриг», подлежащий сносу. По словам Андрея Чернышова, будущий инвестор будет обязан выкупить недострой у собственника, а затем самостоятельно решить, что с ним делать – снести или реконструировать.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/789599.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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