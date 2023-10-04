В Екатеринбург прилетел министр строительства России Ирек Файзуллин. Он посетил одну из строек по программе реновации жилья, а затем примет участие в форуме 100+ TechnoBuild.

Как сообщили в департаменте информполитики, Ирек Файзуллин сегодня утром вместе с губернатором Евгением Куйвашевым побывал на стройплощадке одного из объектов комплексного развития территорий. Они дали старт строительству жилого комплекса, который возводят по программе реновации в Орджоникидзевском районе. Здесь появятся два многоквартирных дома переменной этажности и детский сад. Для реализации программы тут снесли 14 старых домов, в том числе 4 аварийных.

Днем Файзуллина ждут на форуме 100+ TechnoBuild. Известно, что он вместе с Евгением Куйвашевым совершит обход стендов выставки, а затем примет участие в главной пленарной сессии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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