Объявлена еще одна площадка, включенная в программу КРТ – в границах Вилонова и Учителей

В Екатеринбурге программа комплексного развития территории города приросла еще одной площадкой. Речь идет о местности в границах улиц Вилонова и Учителей.

О расширении перечня территорий, включенных в спецпрограмму, сообщил департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга.

На сегодняшний день на площадке в границах улиц Вилонова и Учителей располагаются шесть жилых домов общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Ни одно из этих зданий не является аварийным, однако все они имеют статус ветхих. В общей сложности под развитие подпадает территория площадью около 2 гектаров.

Проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки уже согласован с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. «КРТ является крайне эффективным, а главное – ориентированным на огромное количество горожан проектом. С одной стороны, он позволяет жителям уральской столицы обрести новый, заметно более благоустроенный, дом – это всегда радостное событие. С другой стороны, эта программа – один из важнейших градостроительных механизмов Екатеринбурга, который позволяет не только обновлять жилой фонд, но и комплексно развивать городские пространства за счет девелоперов. При этом муниципалитет как одна из сторон всех договоров выступает гарантом соблюдения застройщиком всех обязательств в отношении уральцев», – объяснил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, ранее департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга анонсировал развитие еще двух площадок. Первая находится в Железнодорожном районе на улице Летчиков, где расположены семь ветхих жилых домов, построенных в 1940-1950 годах. Вторая площадка находится в Чкаловском районе на улице Кварцевой. На этой территории расположены пять ветхих домов, в том числе два – аварийных.

Аукционы по новым территориям запланированы на лето текущего года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»