В Свердловской области пройдут двухдневные выборы

Выборы в Свердловской области пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Участки для избирателей будут открыты с 8 до 20 часов. Кроме того, в субботу, 9 сентября, пройдет голосование жителей в труднодоступных территориях.

«Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована», – сообщила председатель региональной избирательной комиссии Елена Клименко.

Напомним, в сентябре в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Самые значимые – выборы депутатов Екатеринбургской думы и довыборы депутата Свердловского заксобрания по Ирбитскому округу.

«Вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет рассмотрен избирательной комиссией Свердловской области в течение июня – согласно принятому плану работы и после опубликования решений о назначении всех сентябрьских выборов в Свердловской области», – сообщили в избиркоме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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