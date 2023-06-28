На выборах в ЕГД будет электронное голосование

Избирком Свердловской области утверждает те муниципалитеты региона, в которых в этом году состоятся выборы с применением механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По проекту, использовать ДЭГ будут на довыборах в заксо по Ирбитскому округу, в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, на довыборах в Белоярском и Каменске-Уральском. Против проекта решения выступил коммунист Сергей Голубев.

Напомним, электронное голосование будет сочетаться с традиционной формой голосования, каждый избиратель сможет выбрать более удобный для себя способ.

Выборы в Свердловской области пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Участки для избирателей будут открыты с 8 до 20 часов. Кроме того, в субботу, 9 сентября, пройдет голосование жителей в труднодоступных территориях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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