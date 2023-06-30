Первой с кандидатами на уральских выборах определится ЛДПР

Уже завтра в Екатеринбурге стартует выдвижение партийных кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в заксо.
Первыми на конференцию соберутся свердловские либерал-демократы, это случится уже завтра, 1 июля.
В пресс-службе «Единой России» дату конференции пока не называют, но по данным «Нового Дня», она состоится на следующей неделе.
Коммунисты и «справороссы» запланировали свои мероприятия на следующую субботу – 8 июля.
Напомним, в сентябре в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Самые значимые – выборы депутатов Екатеринбургской думы и довыборы депутата Свердловского заксобрания по Ирбитскому округу. На них впервые в регионе используют дистанционное электронное голосование.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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