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Пятница, 30 июня 2023, 12:30 мск

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Первой с кандидатами на уральских выборах определится ЛДПР

Уже завтра в Екатеринбурге стартует выдвижение партийных кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в заксо.

Первыми на конференцию соберутся свердловские либерал-демократы, это случится уже завтра, 1 июля.

В пресс-службе «Единой России» дату конференции пока не называют, но по данным «Нового Дня», она состоится на следующей неделе.

Коммунисты и «справороссы» запланировали свои мероприятия на следующую субботу – 8 июля.

Напомним, в сентябре в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Самые значимые – выборы депутатов Екатеринбургской думы и довыборы депутата Свердловского заксобрания по Ирбитскому округу. На них впервые в регионе используют дистанционное электронное голосование.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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