В рамках КРТ снесут еще 18 жилых домов и один недостроенный офисник

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил еще три площадки под комплексное развитие территорий. В общей сложности будет расселено 18 жилых домов, некоторые из которых уже признаны аварийными.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первая площадка (около 2 га) находится в границах улиц Вилонова и Учителей. На участке расположено 6 жилых домов общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Планируется расселить 78 комнат и квартир и построить около 79 тысяч квадратных метров современного жилья. На той же площадке стоит недостроенный офисный центр «Бриг» площадью более 32,5 тысячи квадратных метров со степенью готовности 72%.

На улице Летчиков снесут 7 жилых домов, построенных в 1940-1950 годах. Вместо них построят 63,5 тысячи квадратных метров нового жилья.

На улице Кварцевой стоят 5 жилых домов, из них два уже признаны аварийными и подлежащих сносу. На площадке будет построено около 36,5 тысячи квадратных метров недвижимости.

Напомним, ранее замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов пояснил, чем местная программа КРТ отличается от московской реновации. «В Москве строительство нового жилья происходит за счет бюджета. У нас другой механизм. Комплексное развитие территорий подразумевает, что именно девелопер вкладывает деньги, и за его счет проходит переселение. В законе нет требования, чтобы предоставлять людям новое жилье в том же районе. Но мы просим инвесторов учитывать пожелания жителей», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»