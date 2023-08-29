Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион три участка под КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о проведении трех аукционов на право комплексного развития территорий, где вместо ветхого жилья построят современные многоквартирные дома.

Первый лот – участок площадью 9013 кв. м на улице Кварцевой, начальная стоимость – 220 676 рублей; второй – участок площадью 20 447 кв. м на улице Вилонова, начальная стоимость – 500 628 рублей; третий – участок площадью 17 513 кв. м на улице Летчиков, начальная стоимость – 428 791 рубль.

Все аукционы должны состояться не позднее 8 октября 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», в общей сложности на трех этих площадках будет расселено 18 жилых домов, некоторые из них уже признаны аварийными. Вместо них планируется построить около 180 тысяч кв. м современного жилья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»