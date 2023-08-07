В регистрации отказали 35 кандидатам в гордуму Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился этап регистрации кандидатов в депутаты городской думы.
Как рассказал «Новому Дню» председатель Ленинской РТИК Вадим Антошин, всего по одномандатным округам зарегистрированы 154 кандидата, 35 получили отказ.
С 12 августа начнется этап агитации в СМИ. Голосование состоится 9-10 сентября.
Напомним, зарегистрироваться на выборах не смогли несколько действующих депутатов: Эдуард Мансуров, Ира Овчинникова, Андрей Пирожков, Александр Караваев.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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