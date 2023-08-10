В Екатеринбурге утвердили форму бюллетеня для выборов в гордуму (ФОТО)

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила форму бюллетеней для голосования на выборах в ЕГД по одномандатным округам.

Как говорится в решении комиссии, у бюллетеня будет два элемента защиты от подделки: горизонтальная линия, расположенная на бюллетене ниже слов «Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня» и представляющая собой строку микротекста «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА»; 2) защитная сетка зеленого цвета, нанесенная по всему полю избирательного бюллетеня.

В информации о кандидате будут указаны его ФИО, дата рождения, место жительства, субъект выдвижения, принадлежность к партии. Если кандидат был судим, является иноагентом или лицом, аффилированным с иноагентом, это тоже укажут в бюллетене.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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