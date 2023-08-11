«Купить невозможно»: в Екатеринбурге презентовали серебряную монету в честь 300-летия (ФОТО)

В музее архитектуры и дизайна УрГАХУ презентовали памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля в честь 300-летия Екатеринбурга. Центробанк выпустил всего 5 тысяч экземпляров, поэтому за юбилейной монетой уже охотятся нумизматы.

И.о. начальника Уральского главного управления Банка России Евгений Барышников отметил художественную ценность памятной монеты. В ее дизайне использована сложная композиция из множества тонких деталей. На переднем плане – рельефные изображения здания городской администрации, герба Екатеринбурга и ящерки на камне. Фоном служит панорама Екатеринбург-Сити и зданий областного правительства и заксобрания.

«Не в первый раз памятные места Екатеринбурга появляются на монетах Центробанка. Я думаю, это заслуженно, потому что Екатеринбург – один из крупнейших промышленных, культурных, образовательных и научных центров нашей страны. И 300-летие – событие отнюдь не регионального, а федерального масштаба. На реверсе изображено единство команды всех уровней власти. Это нас и привело к замечательным результатам, с которыми мы подходим к большому юбилею», – выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Вице-спикер городской думы Виктор Тестов отметил, что монету, скорее всего, будет очень сложно купить, так как она быстро разойдется по частным и музейным коллекциям. Он пообещал, что памятная чеканка появится в музее городской власти в ЕГД рядом с орденом Ленина, которым также был награжден город в советское время.

Евгений Барышников напомнил, что в 2008 году Центробанк выпускал серебряную монету с изображением Дома Севастьянова, а в 2018 году Екатеринбургу была посвящена одна из памятных монет в честь чемпионата мира по футболу. Кроме того, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу был изображен на одной из монет серии «Города трудовой доблести». Сейчас Банк России готовит к выпуску 5-тысячную купюру, где будут изображены объекты Екатеринбурга, Свердловской области и Большого Урала.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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