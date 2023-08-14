Определилась партия, которая займет первое место в бюллетенях на выборах в ЕГД

Политические партии, которые участвуют в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы, разыграли между собой порядковые номера строк в бюллетене по единому округу.
Как сообщает Ленинская РТИК Екатеринбурга, результаты жеребьевки следующие:
1. ЛДПР
2. КПРФ
3. ЕР
4. «Яблоко»
5. «Новые люди»
6. СРЗП
Напомним, выборы состоятся 9-10 сентября. 10 депутатов выберут по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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