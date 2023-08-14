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Понедельник, 14 августа 2023, 12:43 мск

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Определилась партия, которая займет первое место в бюллетенях на выборах в ЕГД

Политические партии, которые участвуют в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы, разыграли между собой порядковые номера строк в бюллетене по единому округу.

Как сообщает Ленинская РТИК Екатеринбурга, результаты жеребьевки следующие:

1. ЛДПР

2. КПРФ

3. ЕР

4. «Яблоко»

5. «Новые люди»

6. СРЗП

Напомним, выборы состоятся 9-10 сентября. 10 депутатов выберут по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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