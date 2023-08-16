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Среда, 16 августа 2023, 12:13 мск

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В честь 300-летия Екатеринбурга запустят фейерверк из 10 000 залпов

В Екатеринбурге 19 августа прогремят сразу три праздничных салюта. Главный фейерверк будет дан в акватории Городского пруда в 22:50, сразу после красочного 3D-мэппинга на фасаде мэрии.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации, праздничный фейерверк будет состоять из 10 тысяч залпов и продлится десять минут. Пиротехники не раскрывают секреты шоу, по их словам, «это надо видеть».

Также в День города будет свой фейерверк в Академическом районе. Шестиминутный салют запустят в Преображенском парке в 22:50, сразу после выступлений группы «Винтаж» и Amirchikа.

На Уралмаше праздничный салют начнется в 22:00 возле торгового центра Veer Mall на проспекте Космонавтов. Перед этим на концертной площадке выступит «Хор Турецкого».

Обширную программу празднования юбилея Екатеринбурга можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, 300-летие Екатеринбурга,