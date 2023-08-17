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Четверг, 17 августа 2023, 15:33 мск

Новости Екатеринбург

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На выборах в Екатеринбурге и Верхней Пышме задействуют КОИБы

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение задействовать 502 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на сентябрьских выборах. Технические средства будут применяться на территории Екатеринбурга (484 штуки) и Верхней Пышмы (18 штук). В этих муниципалитетах жители избирают новые составы местных дум.

Таким образом, в Верхней Пышме КОИБами оснащено 46% избирательных участков, в Екатеринбурге – 82%. В областном избиркоме добавили, что КОИБ-2017 будут применяться в Железнодорожной, Орджоникидзевской и Академической территориальных избирательных комиссиях. В остальных районах Екатеринбурга и в Верхней Пышме будут использованы старые модели, КОИБ-2010.

Выборы в Свердловской области состоятся 9 и 10 сентября. В регионе идут 11 избирательных кампаний: довыборы в областное заксобрание по Ирбитскому округу №13, выборы новых составов дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре, довыборы депутатов в думы Каменска-Уральского и Белоярского округа. Также в Камышловском муниципальном районе пройдут выборы глав и дум Восточного и Галкинского сельских поселений, и выборы думы Обуховского сельского поселения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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