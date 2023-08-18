Для выборов в ЕГД изготовят 1 млн 608 тысяч бюллетеней

В Ленинском избиркоме Екатеринбурга приняли решения по вопросам, связанным с изготовлением бюллетеней для выборов депутатов городской думы VIII созыва.

Как говорится в документах избиркома, всего будет изготовлено 1 млн 608 тысяч бюллетеней: 804 тысячи – для голосования по единому округу и столько же – для одномандатных округов.

Больше всего бюллетеней изготовят для одномандатного округа № 1: 28 тысяч штук – для той его части, что находится в Академическом районе, и 8 400 – для Ленинской. Самый малочисленный округ – № 3 в Верх-Исетском районе (29 тысяч).

Бюллетени изготовит печатный дом «Формат» и передаст их Ленинской РТИК 24 августа.

Напомним, выборы в ЕГД состоятся 9-10 сентября. Горожане выберут 25 депутатов по одномандатным округам и 10 – по партийным спискам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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