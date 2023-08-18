Сегодня в Екатеринбурге вскроют капсулу времени из 1973 года

Сегодня, 18 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга состоится церемония извлечения капсулы времени, которая была заложена 50 лет назад, в честь 250-летия Екатеринбурга, в 1973 году.

«Мы планируем вскрыть капсулу времени 18 августа. Дальше нам понадобится время, чтобы расшифровать все содержимое. Интересно, что в капсулу, помимо документальных видеохроник, заложили еще и аппаратуру для их просмотра. В новой капсуле времени нам тоже нужно предусмотреть этот момент, ведь технический прогресс за 50 лет может сильно измениться», – рассказывал в мае этого глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новый День» накануне 299-летия Екатеринбурга проводил опрос жителей о послании в капсуле времени. Догадки и предположения горожан можно посмотреть в нашем видео.

Что лежит в капсуле времени?

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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