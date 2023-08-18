Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

Президент России Владимир Путин обратился к жителям Екатеринбурга, поздравил их с 300-летием города и пожелал успехов, благополучия, реализации намеченных планов.

В поздравлении говорится: «Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых – видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции. Их профессиональные свершения и ратные подвиги всегда будут достойным примером преданности долгу, подвижнического служения Родине. И конечно, в памяти народа навечно останутся мужество и стойкость ваших земляков, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту на оборонных заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях. Так же самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции».

Полный текст поздравления опубликован на официальном сайте Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», юбилейные мероприятия начались в Екатеринбурге с 12 августа, основным праздничным днем станет суббота, 19 августа. А сегодня в Историческом сквере торжественно извлекли капсулу времени, которая хранилась на Плотинке с 1973 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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