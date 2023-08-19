Юбилей Екатеринбурга завершился тремя фейерверками (ФОТО)

Юбилейный День города в Екатеринбурге завершился сразу тремя фейерверками.

Главный фейерверк, в акватории Городского пруда, начался в 23:56, позже, чем планировалось изначально. Он состоял из 10 тысяч залпов и продлился десять минут.

Свой шестиминутный салют запустили в Преображенском парке в Академическом районе после выступлений группы «Винтаж» и Amirchikа.

На Уралмаше праздничный салют состоялся возле торгового центра Veer Mall на проспекте Космонавтов.

По предварительным данным, больше миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города на всех площадках Екатеринбурга.

Напомним, в честь праздника общественный транспорт работает до 01:00. Места концентрации транспорта после салюта:

Автобусы: на ул. 8 Марта (от ул. Малышева до ул.Куйбышева); на ул. Радищева (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 8 Марта); на ул. Б. Ельцина (у Театра драмы); на пр. Ленина (от ул. Вайнера до ул. Московской).

Троллейбусы: на ул. К. Либкнехта (от ул. Шевченко до ул. Малышева); на ул. Малышева (в районе перекрёстка улиц Малышева и 8 Марта); на ул. Белинского (в районе перекрёстка ул. Белинского и Малышева).

Трамваи: на пр. Ленина (от ул. Московской до ул. Вайнера), в районе перекрёстков пр. Ленина и ул. Луначарского, пр. Ленина и ул. Московской.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Семен Саливанчук

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