Бюллетени для выборов в ЕГД поступили в теризбиркомы (ФОТО)

В территориальные избирательные комиссии Екатеринбурга доставили бюллетени для выборов депутатов городской думы.

Как сообщили в Ленинской РТИК, всего изготовлено 804 тысячи бюллетеней по единому округу и столько же – по 25 одномандатным округам. Средствами защиты от подделки стали микрошрифт и специальная сетка, документы при этом пригодны для использования на КОИБах – технических средствах подсчета голосов.

На каждый избирательный участок передадут не менее 70% бюллетеней от числа зарегистрированных избирателей.

Напомним, выборы состоятся 9-10 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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