На первых предвыборных дебатах говорили о достатке и депутатах-богачах

Сегодня в эфире екатеринбургской радиостанции «Город FM» состоялся первый сеанс предвыборных дебатов между кандидатами в депутаты ЕГД.

От партии «Новые люди» участвовал юрист Сергей Козлов, от «Яблока» – представитель общественной организации «Мирные жители» Алексей Кофман.

Говоря о своих приоритетах, Сергей Козлов заявил, что екатеринбуржцы должны жить в достатке. Для этого надо развивать инвестиционную и туристическую привлекательность города, малый и средний бизнес, а также установить доступные тарифы на ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Кандидат добавил, что, по его мнению, прошлый состав ЕГД состоял из представителей УК и крупного бизнеса, которые отстаивали собственные интересы, а не интересы граждан.

Алексей Кофман сделал акцент на градостроительной теме. По его словам, «Яблоко» и «Мирные жители» будут бороться за то, чтобы в Екатеринбурге не рубили деревья, не засыпали реки и не сносили памятники архитектуры. Кроме того, партия по-прежнему хочет вернуть прямые выборы мэра, так как действующий глава, по их мнению, недостаточно активно отстаивает интересы рядовых горожан.

Третий участник депутатов, представитель СРЗП Андрей Кузнецов, на эфир не приехал. Он заявил «Новому Дню», что работает с избирателями. «Сейчас самая активная фаза кампании началась, приходится выбирать приоритеты», – сказал он.

Завтра в эфире городского радио ждут кандидатов от ЕР, КПРФ и «Яблока».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»