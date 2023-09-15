В Екатеринбург вернулись пилоты, посадившие самолет на пшеничном поле (ФОТО)

В Екатеринбург вернулись пилоты рейса U6-1383 Сергей Белов и Эдуард Семенов, которые посадили самолет на поле в Новосибирской области

В Кольцово экипаж встречали заместитель генерального директора по организации летной работы – летный директор Сергей Глазков, командир второй авиационной эскадрильи Юрий Шерстнёв и командир ВС А319/320/321 Дмитрий Гончаренко, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Накануне в Екатеринбург вернулся кабинный экипаж – коллеги встретили бортпроводников с цветами.

Airbus А320, выполнявший рейс U6-1383 Сочи – Омск, утром 12 сентября совершил экстренную посадку на пшеничном поле. При подлете к Омску в самолете отказала «зеленая» гидросистема. КВС Сергей Белов принял решение увести лайнер в аэропорт Новосибирска, так как в Омске была короткая посадочная полоса, а также сильный ветер. Неисправности в самолете увеличили расход топлива, и во время полета в Новосибирск пилоты осознали, что керосина может не хватить. Тогда они стали искать площадку для посадки с воздуха и успешно посадили борт на поле. В самолете находился 161 пассажир, никто серьезно не пострадал.

На допросе у следователей пилот Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал снижаться, топлива оставалось примерно на пять минут полета. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа самолета и назвал решение увести лайнер в Новосибирск обоснованным.

На время расследования авиаинцидента экипаж А320 отстранен от расследования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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