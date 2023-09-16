Экстренная посадка самолета в пшеницу, новый состав ЕГД и массовое увольнение учителей. Итоги недели от РИА «Новый День»

Эта неделя многих заставила поволноваться. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили вне аэродрома, в Свердловской области подсчитали голоса избирателей, а родители школьников волнуются, что детей не подготовят к экзаменам, ведь из школы массово уволились 20 учителей. Об этих и других новостях – в обзоре РИА «Новый День».

Чудо недели: самолет сел на поле, обошлось без пострадавших

12 сентября самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. Рейс летел из Сочи в Омск. При подлете к точке назначения отказала «зеленая» гидросистема. КВС Сергей Белов решил увести воздушное судно в Новосибирск, так как там посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Но до Новосибирска не хватало топлива, и самолет было решено посадить вне аэродрома.

На борту находился 161 пассажир, серьезно никто не пострадал (в основном за медпомощью обратились люди, у которых подскочило давление). Авиакомпания выплатит пассажирам компенсацию – по 100 тысяч рублей. На допросе у следователей первый пилот Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал снижаться, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Результат недели: кто прошел в гордуму Екатеринбурга

В Екатеринбурге подвели итоги выборов, которые прошли 9 и 10 сентября. В новом составе ЕГД будет 35 депутатов: 16 из них попали новички, 19 – переизбрались на новый срок, список можно изучить здесь. Мандаты новым депутатам вручат 18 сентября. К работе они приступят уже 19 сентября, выбрав нового спикера.

За два дня голосования в полицию поступило 18 жалоб о нарушениях. В основном они касались возможного подкупа.

На довыборах в заксо, которые проходили в эти же дни, победил единоросс Алексей Коробейников.

Заявление недели: министр осудил учителей за фото в купальниках

Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области негативно высказался в адрес педагогов, которые выкладывают в соцсети фото в купальниках или за праздничным столом с бокалом шампанского. Совершивших же сии неблаговидные поступки он призвал покаяться перед лицом своих товарищей на педсовете.

Приговор недели: уралец едва не убил свою бывшую

В Алапаевске суд вынес приговор 40-летнему Алексею Артамонову за похищение и попытку убить свою бывшую жену. Мучитель нанес женщине 27 ударов ножом, в том числе – в голову. Гражданина приговорили к 16 годам колонии особого режима.

Скандал недели: массовое увольнение в школе № 22

Жители Уралмаша забили тревогу, когда из школы № 22 начали уходить учителя. Родители учеников рассказали, что педагоги (по их словам, 20) стали увольняться после появления нового директора Ильи Смирнова – учителя жаловались на хамское отношение руководителя.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что уволились не 20 учителей, а всего 12, сотрудников на открывшиеся ставки ищут, а ситуацию держат под контролем.

Видео недели: куда сел Airbus «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» показали с высоты птичьего полета, куда был посажен самолет.

Самолет сел на поле

Екатеринбург, Владислав Тринько

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